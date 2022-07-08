Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол
Посольство Бельгии в Киеве снова откроется 11 июля, и в Украину приедет новый посол Питер Ван Де Вельде
Об этом сообщает Euractiv . со ссылкой на заявление премьер-министра Александра де Кроо.
"Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС", - сказал он.
Ван де Вельде заменит бывшего посла в Украине Акселя Ленартса, срок полномочий которого истек.
После того, как министерства иностранных дел и обороны провели совместный анализ безопасности, правительство дало разрешение на возобновление работы посольства.
Как только в Киев прибудет бельгийская дипломатическая команда, помогающая новому послу, местный персонал тоже постепенно возобновит работу, сообщили в офисе Де Кроо.
"Это важный знак устойчивости и поддержки украинцам. Возвращение наших дипломатических команд в Киев также важно для восстановления страны, в которой важную роль должны играть бельгийские компании", - добавил премьер.
Посольство Бельгии в Киеве, которое было закрыто 1 марта, после возобновления работы, прежде всего, сосредоточится на дипломатических услугах и контактах с украинскими властями.
Консульские услуги для бельгийцев, предоставляемых сотрудниками консульства, работающих в пунктах пропуска с Украиной после закрытия посольства, по-прежнему будут предоставляться посольством Бельгии в Польше до "дальнейшего сообщения", отмечают в канцелярии премьер-министра.
- 30 июня Ассоциация туроператоров России и оператор визовых центров VFS Global сообщила , что Бельгия объявила о приостановлении выдачи туристических виз россиянам. Отмечается, что визовый центр Бельгии будет принимать заявки на получение студенческих и рабочих виз, а также визы для воссоединения семьи. Это касается заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа.
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