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Бельгия воздержалась при голосовании за новые санкции ЕС против России

8 октября, 2022 суббота
10:58
Мир

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что воздержался во время голосования по новому пакету санкций ЕС против России, опасаясь последствий ограничений, бьющих по сталелитейному сектору

Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы и дальше поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, которых достигла Украина, способствуют… но если экономическая цена станет крайне высокой и люди потеряют работу, то станет тяжело", – сказал он.

Он добавил, что Бельгия решила не блокировать принятие нового санкционного пакета, а воздержалась во время голосования, потому что "мы не хотим нарушать европейскую солидарность".

  • 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Среди главных ограничений – установление предельной цены на нефть. Ограничения предусматривают запрет на импорт сталелитейной продукции, что вызвало сопротивление в Бельгии, чьи заводы зависят от российского сырья. Также именно по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающего гиганта "Алроса".

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