Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы и дальше поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, которых достигла Украина, способствуют… но если экономическая цена станет крайне высокой и люди потеряют работу, то станет тяжело", – сказал он.

Он добавил, что Бельгия решила не блокировать принятие нового санкционного пакета, а воздержалась во время голосования, потому что "мы не хотим нарушать европейскую солидарность".

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Среди главных ограничений – установление предельной цены на нефть. Ограничения предусматривают запрет на импорт сталелитейной продукции, что вызвало сопротивление в Бельгии, чьи заводы зависят от российского сырья. Также именно по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающего гиганта "Алроса".

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