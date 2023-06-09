Бельгия утвердила 14-й пакет военной помощи Украине. ВСУ получат боеприпасы на 32,4 млн евро
Совет министров Бельгии 9 июня утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. ВСУ получат боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро
Об этом сообщили в минобороны страны, передает L'Avenir.
"Боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены как можно скорее", - отметили в ведомстве.
"Эта поставка 105-мм боеприпасов отвечает прямому запросу Украины и отвечает ее потребностям на местах. С этой дополнительной поддержкой в размере 32,4 млн евро министерство обороны предоставило 306 млн евро летальной и нелетальной военной поддержки Украины, в том числе 41 млн евро на топливо", - добавили там.
В минобороны Бельгии отметили, что кроме материального обеспечения страна уже подготовила более 700 украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM.
- Бельгия принимает участие в коалиции по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.
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