Об этом сообщили в минобороны страны, передает L'Avenir.

"Боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены как можно скорее", - отметили в ведомстве.

"Эта поставка 105-мм боеприпасов отвечает прямому запросу Украины и отвечает ее потребностям на местах. С этой дополнительной поддержкой в размере 32,4 млн евро министерство обороны предоставило 306 млн евро летальной и нелетальной военной поддержки Украины, в том числе 41 млн евро на топливо", - добавили там.

В минобороны Бельгии отметили, что кроме материального обеспечения страна уже подготовила более 700 украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM.