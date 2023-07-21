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Бельгия утилизирует просроченные Covid-вакцины и медсредства на €131 млн

21 июля, 2023 пятница
18:33
Мир

Бельгия утилизирует неиспользованные вакцины против Covid-19 и медицинские средства стоимостью 131 миллион евро, поскольку у них истек срок годности. На их уничтожение придется потратить 310 тысяч евро

Об этом информирует The Brussels Times .

Отмечается, что при распространении Covid-19 правительство Бельгии закупило большое количество медицинских средств и вакцин, чтобы обеспечить страну достаточным запасом на случай новых волн заболевания. Впрочем, срок годности части вакцин, тестов и реагентов истек, а маски для лица FFP2 не соответствуют стандартам.

 "Во времена беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения с большой неопределенностью правительство должно сделать все возможное, чтобы защитить свое население. Именно поэтому во время первой волны пандемии Covid, в условиях дефицита, предыдущее правительство массово закупало медицинские средства, такие как маски для лица, чтобы выдержать несколько идущих одна за другой волн Covid. Теперь мы должны уничтожить излишки этих средств, поскольку срок их годности истек", - сказал федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбруке.

Для того чтобы утилизировать просроченные медсредства, Бельгии придется потратить 310 тысяч евро.

Министр отметил, что с подобной ситуацией придется столкнуться почти всем странам ЕС, однако в Бельгии количество вакцин, подлежащих уничтожению, является относительно невысоким благодаря высокому уровню вакцинации населения. В целом нужно будет утилизировать около 3,5 миллиона доз вакцин против Covid-19.

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Общество
Здоровье
Медицина
Коронавирус
COVID-19
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