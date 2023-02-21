Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Согласно сообщению, в первой декаде февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию для прохождения учений в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).



"Благодаря министерству обороны Королевства Бельгии украинские военные будут проходить обучение на подводных беспилотных аппаратах, которые Бельгия поставит в Украину. Я выразила им свою поддержку и отдала честь за мужество, которое они демонстрируют почти год, - отметила миниср обороны Бельгии Людовине Дедондер.