Бельгия учит украинских военных управлять подводными беспилотниками
Министерство обороны Королевства Бельгия организовало для украинских военных обучение применению подводных беспилотников, которые вскоре поступят ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Согласно сообщению, в первой декаде февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию для прохождения учений в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).
"Благодаря министерству обороны Королевства Бельгии украинские военные будут проходить обучение на подводных беспилотных аппаратах, которые Бельгия поставит в Украину. Я выразила им свою поддержку и отдала честь за мужество, которое они демонстрируют почти год, - отметила миниср обороны Бельгии Людовине Дедондер.
- В конце ноября 2022 г. стало известно, что Бельгия передаст Украине дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.
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