Бельгия ратифицировала принятие Финляндии и Швеции в НАТО
Бельгия завершила процедуру ратификации для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Об этом сообщила на своей странице в Twitter министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
"Это официально! Бельгия завершила процедуру ратификации для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Наша страна уважает свои международные обязательства по обеспечению нашей безопасности, защиты нашей свободы и демократии", - написала глава МИД.
Известно, что Финляндия и Швеция после вторжения России в Украину объявили, что планируют вступать в НАТО. Отказ от нейтральности и курс на присоединение к Альянсу нашел отклик в финском политикуме и обществе на фоне войны. В кремле отметили, что "в России появится больше официально объявленных противников", если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
- Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля.
- 12 июля президент США Джо Байден направил на ратификацию в Сенат протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу.
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