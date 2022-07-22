Об этом сообщает The Brussels Times.

Соглашение является первым, но важным шагом к окончательному решению.

"Правительство Бельгии берет на себя ответственность, чтобы наша страна могла возобновить определенный контроль над собственным энергоснабжением. Это соглашение является первым важным шагом и важным признаком доверия между обеими сторонами", - написал премьер Бельгии Александр Де Кроо.

Бельгийский премьер также добавил, что цель соглашения состоит в том, чтобы достичь окончательного решения до конца этого года, "чтобы наша страна могла быть обеспечена достаточным количеством электроэнергии в неспокойные геополитические времена".

Указанное соглашение устанавливает рамки или планы, обсуждаемые в ближайшие месяцы. Таким образом, ядерные реакторы Doel 4 и Tihange 3, которые должны были закрываться в 2025 году, снова запустят до ноября 2026 года, чтобы они работали в течение следующих десяти лет.

Однако это произойдет только после утверждения Федеральным агентством по ядерному контролю ядерной службы Бельгии.

Хотя бельгийское государство не станет оператором атомных электростанций, правительство и Engie Electrabel разделят доходы и риски вместе через новую компанию, которая будет создана отдельно.

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