Об этом в твиттере написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Бельгию за это важное для нас решение, "за этот глубоко символический сегодня шаг".