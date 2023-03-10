Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев
Палата представителей бельгийского парламента признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом в твиттере написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал украинский лидер.
Зеленский поблагодарил Бельгию за это важное для нас решение, "за этот глубоко символический сегодня шаг".
- 24 ноября 2022 верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом. В тот же день парламент Молдавии на заседаниипринял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- 25 ноября прошлого года оппозиционный режим Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.
- 26 ноября 2022 года президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов, совершенных Россией на территории Украины.
- 30 ноября прошлого года немецкий бундестаг принял резолюцию по определению Голодомора геноцидом украинского народа.
- 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- 15 декабря 2022 Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- 1 февраля парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Комитет по иностранным делам парламента Италии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Впереди голосование соответствующей резолюции в парламенте.
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