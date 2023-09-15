Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает Le Soir.

По ее словам, в ближайшие недели министерство обороны развернет группу из трех солдат в учебном центре для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила свою авиабазу Скридструп, расположенную на юге страны.

В 2024 году министерство обороны развернет два самолета F-16 – двухместный учебно-тренировочный самолет типа F-16B – в Дании для повышения квалификации, а также отряд из около пятидесяти солдат, преимущественно технического персонала, обеспечивающих развертывание F-16.

Таким образом, Бельгия вносит свой вклад в наращивание авиационного потенциала Украины и делится опытом, накопленным в течение нескольких десятилетий, подчеркнула Дедондер.

Следует отметить, что 5 сентября в Бельгии сообщили, что не предоставят Украине истребители F-16 , потому что они устаревшие и находятся в плохом состоянии.

Истребители F-16 для Украины: что известно