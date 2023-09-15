Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16
Шесть украинских инструкторов и четыре планировщика миссий пройдут подготовку на самолетах F-16 в Бельгии, чтобы впоследствии проводить обучение украинских пилотов
Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает Le Soir.
По ее словам, в ближайшие недели министерство обороны развернет группу из трех солдат в учебном центре для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила свою авиабазу Скридструп, расположенную на юге страны.
В 2024 году министерство обороны развернет два самолета F-16 – двухместный учебно-тренировочный самолет типа F-16B – в Дании для повышения квалификации, а также отряд из около пятидесяти солдат, преимущественно технического персонала, обеспечивающих развертывание F-16.
Таким образом, Бельгия вносит свой вклад в наращивание авиационного потенциала Украины и делится опытом, накопленным в течение нескольких десятилетий, подчеркнула Дедондер.
Истребители F-16 для Украины: что известно
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.
Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.
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