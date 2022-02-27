Бельгия предоставит Украине еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия поставит Украине 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов
Об этом он сообщил в твиттере .
"Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов", - написал Владимир Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил премьер-министра Бельгии Александера де Кру за его лидерство.
- Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия поддержит украинскую армию горючим и пулеметами .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное