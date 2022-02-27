Бельгия предоставит Украине еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов

Об этом он сообщил в твиттере .



"Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов", - написал Владимир Зеленский.



Президент Украины также поблагодарил премьер-министра Бельгии Александера де Кру за его лидерство.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия поддержит украинскую армию горючим и пулеметами .