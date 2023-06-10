Об этом говорится в заявлении бельгийского МИД.

Помощь Украине Бельгия предоставит через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.

Чтобы помочь пострадавшим от наводнения, B-FAST предоставит оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины предоставит медицинское оборудование на сумму 1,6 миллиона евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие обезвоженные пайки для эвакуированных.

На основании официального запроса, полученного через европейский координационный механизм, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 миллиона евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.

Наконец из ранее объявленного пакета гуманитарной помощи Украине в 24 миллиона евро на этот год 7 миллионов евро пойдут в Гуманитарный фонд ООН для Украины.