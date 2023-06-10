Бельгия предоставит Украине €3,5 млн для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС
МИД Бельгии 9 июня объявил о предоставлении Украине срочной гуманитарной помощи для преодоления последствий взрыва Россией Каховской ГЭС
Об этом говорится в заявлении бельгийского МИД.
Помощь Украине Бельгия предоставит через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.
Чтобы помочь пострадавшим от наводнения, B-FAST предоставит оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины предоставит медицинское оборудование на сумму 1,6 миллиона евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие обезвоженные пайки для эвакуированных.
На основании официального запроса, полученного через европейский координационный механизм, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 миллиона евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.
Наконец из ранее объявленного пакета гуманитарной помощи Украине в 24 миллиона евро на этот год 7 миллионов евро пойдут в Гуманитарный фонд ООН для Украины.
- Напомним, совет министров Бельгии 9 июня утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. ВСУ получат боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро.
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