Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT

Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT

10 мая, 2023 среда
14:47
Война с Россией

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times .

В издании сообщили, что трейдеры, тщательно исследующие камни на столах бриллиантовой биржи Антверпена, в течение последних нескольких месяцев находятся под особой охраной. Во время дебатов между членами ЕС Бельгия выступала против добавления бриллиантов в пакеты санкций блока против России, говорят дипломаты и инсайдеры отрасли, поскольку она не желает рисковать пятисотлетним статусом Антверпена как огромного центра торговли алмазами. Но поскольку война России против Украины продолжается, европейская нация изменила свое отношение.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил в интервью, что его страна намерена быть "ведущим партнером" в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.

"Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов. Однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не достигнем. Они не оказали существенного влияния на финансовые потоки российской военной машины. Реального влияния можно достичь только тогда, когда мы соединим прямой и косвенный запрет на алмазы" что добываются в России", – говорит он.

В издании также отметили, что схема отслеживания могла бы предотвратить перемаркировку российских бриллиантов в третьих странах и избегание санкций.

  • 4 марта президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, вспомнив об алмазах.
  • 7 марта в Госдепе сообщили , что США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ.
  • 23 марта стало известно, что страны G7 могут обязать компании подтверждать, что их импортированные полированные бриллианты не являются российским происхождением.
  • 12 апреля индийское издание The Economic Times сообщило , что страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении алмазов АЛРОСА, что станет очередным весомым ограничением против РФ из-за войны в Украине.
  • 27 апреля палата представителей Бельгии приняла резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в Европейский Союз
Россия
ЕС
санкции против России
Читайте также:
9 мая, 2023 вторник
Ломаченко в США высказался о войне РФ против Украины
Прикордонники виявили в українки "головні монети світу"
9 мая, 2023 вторник
Пограничники обнаружили у украинки "главные монеты мира"
Путін на військовому параді у Москві
9 мая, 2023 вторник
В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
10 мая
15:55
Эксклюзив
Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе
15:51
Обновлено
Калининград (до 1945 года - Кенигсберг)
Польша изменила названия Калининграда и Калининградской области. В Кремле отреагировали
15:38
Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters
15:37
Экс-канцлер Германии Шредер посетил в Берлине прием, устроенный послом РФ в честь 9 Мая
15:31
В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ
15:29
Эксклюзив
Системы С-300 и С-400 не работают по малогабаритным объектам, – военный эксперт Коваленко
15:26
Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий в период трехдневного комендантского часа в Херсонской области
15:22
РФ распространяет информацию о "ликвидации украинских командующих": Маляр опровергла
15:01
Россияне вывозят технику из медучреждений и госучреждений с временно оккупированных территорий на юге Украины
14:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Изъяли целый арсенал: в Харьковской области прекратили незаконный оборот оружия
14:47
Обновлено
Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил полеты российским авиакомпаниям. В Тбилиси отреагировали
14:45
Умер легендарный голкипер, игравший на пяти чемпионатах мира по футболу
14:42
На Солнце зафиксировали вспышку: 10 и 11 мая ожидаются магнитные бури
14:36
Эксклюзив
"Генштаб имеет определенные замыслы": офицер ВСУ Лапин рассказал о предпосылках для контрнаступления ВСУ
14:35
Украинскую ПВО на подступах к Киеву и на севере Украины усилили мобильными огневыми группами
14:11
Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, - Боррель
14:04
OPINION
Стоит ли украинскому бизнесу ожидать стимулирования со стороны государства и снижения налогов?
13:59
Тренер "Реала" Анчелотти обвинил судью в грубой ошибке в пользу "Манчестер Сити" в ЛЧ
13:59
Парад позора. Какое будущее ждет Россию после поражения?
13:59
Обновлено
Силы обороны освободили более двух километров территории Бахмута, - Абдула
13:56
Обновлено
В Кремле прокомментировали, почему Лукашенко пропустил завтрак у Путина и срочно вылетел в Минск
13:48
РФ обстреляла Волчанск в Харьковской области: погиб мужчина, под завалами может быть женщина
13:30
В Польше вызвали российского посла из-за перехвата своего самолета
13:27
ПАСЕ
Украина зарегистрировала в ПАСЕ резолюцию о запрете "рашизма"
13:20
"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лига чемпионов
13:12
Украина отправила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani, – СМИ
13:09
Украинка получила награду за помощь беженцам-соотечественникам в Великобритании
13:02
Обновлено
В России заявили, что сбили дроны под Курском и на полигоне близ Воронежа: 14 военных пострадали
13:00
Парад заморозков завершается, в выходные ожидается потепление, - синоптик Наталья Диденко
12:57
С начала года аграрии получили 16,6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"
12:56
В Польше сделали предварительные выводы о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля
12:48
Валерий Залужный
Залужный не смог присоединиться к встрече Военного комитета НАТО из-за ситуации на фронте
12:45
Эксклюзив
Детей из оккупированной части Запорожской области вывозят, в частности, в Беларусь, - юрист Рашевская
12:35
Эксклюзив
Во время операции в Бахмуте 72-я бригада РФ пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали, - майор ВСУ Жорин
12:23
Власти Австралии просят людей отстреливать кенгуру, чтобы они не умерли от голода
12:18
Ирина Геращенко: Европейская народная партия призвала НАТО в ближайшее время дать Украине членство в Альянсе
12:18
судья
Суд взял под стражу председателя Полтавского райсуда, которую подозревают в передаче данных врагу
12:16
Журналисты создали интерактивную карту с военными объектами РФ в Крыму
12:09
В Киеве проведут фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV