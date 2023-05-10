Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами
Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times .
В издании сообщили, что трейдеры, тщательно исследующие камни на столах бриллиантовой биржи Антверпена, в течение последних нескольких месяцев находятся под особой охраной. Во время дебатов между членами ЕС Бельгия выступала против добавления бриллиантов в пакеты санкций блока против России, говорят дипломаты и инсайдеры отрасли, поскольку она не желает рисковать пятисотлетним статусом Антверпена как огромного центра торговли алмазами. Но поскольку война России против Украины продолжается, европейская нация изменила свое отношение.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил в интервью, что его страна намерена быть "ведущим партнером" в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.
"Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов. Однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не достигнем. Они не оказали существенного влияния на финансовые потоки российской военной машины. Реального влияния можно достичь только тогда, когда мы соединим прямой и косвенный запрет на алмазы" что добываются в России", – говорит он.
В издании также отметили, что схема отслеживания могла бы предотвратить перемаркировку российских бриллиантов в третьих странах и избегание санкций.
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