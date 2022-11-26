Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский
Украина и Бельгия подписали совместную декларацию о поддержке Брюсселем движения нашей страны к членству в Евросоюзе и НАТО
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
По словам Владимира Зеленского, декларация была подписана по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве.
"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ свидетельствует о поддержке Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы обязательно получим этот важный для нас результат", – сказал Зеленский.
Он отметил, что проинформировал бельгийского премьера о состоянии энергетической системы Украины после российских ракетных ударов и потребности нашего государства в этой сфере.
"Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества, для Украины в целом", – рассказал Зеленский.
Он также поблагодарил Бельгию за оказанную военную помощь и обратился с просьбой о ее расширении.
Александр Де Кроо поблагодарил украинцев от имени народа Бельгии за лидерство в сложнейшие времена войны и пообещал дальнейшую помощь.
"Вы демонстрируете всему миру, за что стоит биться – за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу, осуждают бессмысленное насилие. Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам, больницам, и надеемся, что это придаст вам устойчивость. в эти сложные времена", – сказал де Кроо.
- 26 ноября Александрм Де Кроо прибыл с визитом в Киев .
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