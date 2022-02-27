Бельгия поддержит украинскую армию горючим и пулеметами
Кроме того, 13 стран НАТО направили или одобряют военную помощь Украине
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Еспресо.TV.
Бельгия направит украинскому войску помощь. В частности, в Украине ожидают почти четыре тысячи тонн горючего и две тысячи пулеметов. Впрочем, еще продолжается прием заявок от Украины.
В целом 13 стран НАТО направили или одобрили военную помощь Украине: пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанковое оборудование.
"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и будем призывать других сделать то же", – говорится в сообщении от Генштаба.
- Напомним, Германия разрешила экспорт своего вооружения: Украина получит 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger.
- США рассматривают возможность санкций против центрального банка РФ.
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