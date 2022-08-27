Бельгия планирует закупку до 30 новых военных вертолетов, - СМИ

Об этом сообщили в Brussels Time со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Людин Дедондер и генерал-лейтенанта Фредерика Гетинка.

"Мы приобретем 15 легких вертолетов достаточно быстро", - сказал Гетинк, добавив, что этот тип вертолетов "по сути предназначен для наземной поддержки наших операций: медицинской эвакуации и поддержки операций сил специального назначения".

Цель кампании, по словам Гетинка, состоит в том, чтобы приобрести менее дорогие вертолеты, оборудованные для поиска, и сохранить армейские NH90, оснащенные высокими технологиями и обилием радаров для морской поддержки.

Новые поставки вертолетов также будут включать приобретение тяжелых транспортных вертолетов для развертывания роты пара-командос или спецотряда из одной точки в другую с достаточно большой дальностью действия.

Дедондер не скрывает того факта, что она предпочитает покупать европейское оборудование, чтобы поощрить экономическую отдачу бельгийским компаниям. Однако в Минобороны Бельгии не исключают и покупку американской техники.

26 августа Бельгия выделила €8 млн на невоенную поддержку ВСУ. В частности, комплексный пакет нелетальной помощи включает в себя оборудование для оказания первой медицинской помощи и зимнюю одежду. При необходимости государство может предоставить очки ночного видения и фармацевтические препараты.

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