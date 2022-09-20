Бельгия планирует послать Украине больше оружия и помочь с разминированием
Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию
Об этом сообщает в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Встретился со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб, – пишет он. – Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию. Я проинформировал министершу иностранных дел о Киевском договоре безопасности. Мы также согласились, что Россия должна отвечать за преступление агрессии против Украины".
- Как сообщала ранее министерша обороны Дедондер, Бельгия готовит военную помощь Украине на 12 млн евро.
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