Бельгия первой в Европе ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой
Бельгия стала первой европейской страной, введшей 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой
Об этом сообщила Daily Mail .
Бельгия первой в Европе ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
На это решение страна пошла после того, как 14 стран подтвердили вспышки этого вирусного заболевания, а в Бельгии зафиксировали три случая заражения.
Отныне больные обезьяньей оспой в Бельгии должны самоизолироваться на три недели.
Обезьянья оспа — редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирает. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.
- Напомним, 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
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