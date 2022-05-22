Об этом сообщила Daily Mail .

Бельгия первой в Европе ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.

На это решение страна пошла после того, как 14 стран подтвердили вспышки этого вирусного заболевания, а в Бельгии зафиксировали три случая заражения.

Отныне больные обезьяньей оспой в Бельгии должны самоизолироваться на три недели.

Обезьянья оспа — редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирает. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.

Напомним, 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

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