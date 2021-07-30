Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря
Украина получит от Бельгии исследовательское судно "Бельгика" с 5 лабораториями на борту, с помощью которого можно будет осуществлять научный мониторинг Черного моря
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что передача судна предусмотрена меморандумом в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов, который подписан с Бельгийским федеральным офисом по научной политике и Бельгийским королевским институтом естественных наук.
"Этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно " Бельгика ". Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечает Министерство окружающей среды.
В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.
С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное.
"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую помощь, это усилит экологический мониторинг Черного и Азовского морей ", - сказал министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
Судно начнет использоваться в Украине уже этой осенью. Перевод "Бельгики" в Украину проведут при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Черном море".
Кроме подарка корабля, меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы повышения уровня сероводорода.
В то же время бельгийская сторона пригласила украинских специалистов приобщиться к исследованиям в Северном море.
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