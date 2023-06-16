Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета помощи
Совет министров Бельгии в пятницу, 16 июня, одобрил 15-й пакет помощи Украине
Об этом сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер, передает телеканал RTBF .
Как отметила госпожа министр, в рамках этого пакета Украине предоставят бронетехнику. Бельгия закупит и поставит украинским ВСУ гусеничные бронетранспортеры типа М113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад. Бронетехнику предоставят Киеву после того, как ее отремонтируют.
Людивин Дедондер напомнила, что военная помощь, которую оказывает Украине Бельгия, является частью координации между странами Альянса, входящими в контактную группу с Украиной, и направлена в ответ на конкретные запросы.
"Поддержка Украины - это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на лучшее удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", - добавила Дедондер.
- 9 июня совет министров Бельгии утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В его рамках ВСУ получат боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро
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