Бельгия перечислила Украине €4,96 млн из-за МВФ
Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом
Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.
"Благодарю Бельгию за ваш грантовый взнос в размере 4.96 миллиона евро на администрированный МВФ счет для Украины. Приятно видеть, что международное сообщество продолжает объединяться, чтобы помочь стабилизировать украинскую экономику", - написала она в твиттере.
- 13 октября Украина уже получила 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования от МВФ в рамках Rapid Financing Instrument (RFI).
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