Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7
Бельгия передаст Украине дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium
Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на заявление министерства обороны Бельгии Людин Дедондер.
"До конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала она.
Дистанционно управляемый аппарат R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями. Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.
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