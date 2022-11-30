Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на заявление министерства обороны Бельгии Людин Дедондер.

"До конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала она.

Дистанционно управляемый аппарат R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями. Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

10 ноября Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Александром Де Кроо, прибывшим с визитом в Киев. В тот же день Бельгия утвердила новый пакет военной помощи в Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

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