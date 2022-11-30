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Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

30 ноября, 2022 среда
20:11
Мир

Бельгия передаст Украине дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium

Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на заявление министерства обороны Бельгии Людин Дедондер.

"До конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала она.

Дистанционно управляемый аппарат R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями. Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

  • 10 ноября Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом
  • 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Александром Де Кроо, прибывшим с визитом в Киев. В тот же день Бельгия утвердила новый пакет военной помощи в Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

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