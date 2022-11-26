Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории
Бельгия утвердила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории
Об этом сообщает LeSoir со ссылкой на заявление главы Минобороны Бельгии Людовина Дедондера.
"Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь. Бельгийская армия уже имеет эти машины", - отметила она.
Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно "развернуть вблизи химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента". Эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.
Вместе с тем, бельгийские военные начнут обучение украинских солдат. Она уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).
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