Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории

Об этом сообщает LeSoir со ссылкой на заявление главы Минобороны Бельгии Людовина Дедондера.

"Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь. Бельгийская армия уже имеет эти машины", - отметила она.

Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно "развернуть вблизи химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента". Эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.

Вместе с тем, бельгийские военные начнут обучение украинских солдат. Она уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

10 ноября Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Александром Де Кроо, прибывшим с визитом в Киев.

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