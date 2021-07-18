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Бельгия открыла границу для украинцев

18 июля, 2021 воскресенье
15:45
Общество

Бельгия сняла ограничения для граждан Украины на посещение страны, которые были введены из-за пандемии

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.

По его словам, Бельгия открывается для всех типов путешествий украинцев.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал Кулеба.

Украинцам, путешествующим в Бельгию, с 17 июля не нужно показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус и находиться на карантине. Исключения предусмотрены только для граждан, прибывающих из стран с критическим эпидемиологическим риском, или посетили такие страны за последние 14 дней.

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туризм
карантин
пандемия
Дмитрий Кулеба
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