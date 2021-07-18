Бельгия открыла границу для украинцев

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.

По его словам, Бельгия открывается для всех типов путешествий украинцев.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал Кулеба.

Украинцам, путешествующим в Бельгию, с 17 июля не нужно показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус и находиться на карантине. Исключения предусмотрены только для граждан, прибывающих из стран с критическим эпидемиологическим риском, или посетили такие страны за последние 14 дней.

Напомним, 25 июня Германия открыла границы для украинцев, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19

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