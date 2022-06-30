Бельгия объявила о приостановлении выдачи туристических виз россиянам
Консульство Бельгии в России с 1 июля приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических.
Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России и оператор визовых центров VFS Global .
"Обратите внимание, что Визовый центр не сможет делать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии возобновит возможность рассматривать все без исключения заявки на получение визы", – говорится в сообщении визового центра.
Отмечается, что визовый центр Бельгии будет принимать заявки на получение студенческих и рабочих виз, а также визы для воссоединения семьи. Это касается заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа.
С 27 июня также приостановили свою работу консульство Бельгии в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. По словам туроператоров, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.
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