Бельгия объявила о приостановлении выдачи туристических виз россиянам

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России и оператор визовых центров VFS Global .

"Обратите внимание, что Визовый центр не сможет делать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии возобновит возможность рассматривать все без исключения заявки на получение визы", – говорится в сообщении визового центра.

Отмечается, что визовый центр Бельгии будет принимать заявки на получение студенческих и рабочих виз, а также визы для воссоединения семьи. Это касается заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа.

С 27 июня также приостановили свою работу консульство Бельгии в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. По словам туроператоров, приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.

27 февраля Зеленский заявил , что Бельгия поставит Украине 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

12 апреля Бельгия анонсировала возобновление работы посольства в Киеве и пакет финансовой помощи Украине в размере €500 млн.

22 мая Бельгия стала первой европейской страной, введшей 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.

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