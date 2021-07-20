Бельгия на 9-й день от начала паводка разыскивает более 100 человек

Об этом пишут Brussels Times .

Журналисты назвали наводнение самым масштабным в истории страны.

Сначала сообщалось, что число пропавших сократилось до 70 человек, но впоследствии министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила, что эта цифра снова выросла до 116.

По последним уточнениям, в результате стихийного бедствия погиб 31 человек.

В полдень 20 июля страна почтила их память минутой молчания. На минуту остановился также весь общественный транспорт.



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Король Бельгии Филипп, королева Матильда, премьер Александр де Кроо и глава МВД вместе посетили район Вервье, один из наиболее пострадавших от стихии, и там провели минуту молчания.

Премьер пообещал, что государство не оставит в беде семьи и общины, пострадавшие в результате наводнения.

На этой неделе в пострадавших районах вновь прогнозируют сильные дожди.