Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине БТР M113
Бельгия, Люксембург и Нидерланды в течение нескольких месяцев передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113
Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.
"Мы снова подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на продолжающуюся неприемлемую российскую агрессию", - подчеркивают министры.
Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.
В заявлении отмечают, что техника поступит в Украину в ближайшие месяцы.
- Напомним, сегодня, 18 июля, проходит 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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