Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.

"Мы снова подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на продолжающуюся неприемлемую российскую агрессию", - подчеркивают министры.

Страны Бенилюкса выделят M113 из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники. Бронетранспортеры оборудованы системами вооружения с дистанционным управлением и установками для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Кроме того, Украина получит пакет запчастей.

В заявлении отмечают, что техника поступит в Украину в ближайшие месяцы.