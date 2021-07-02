Бельгия - Италия: где и когда смотреть суперматч Евро-2020
Сегодня, 2 июля, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала Бельгия победила Португалию - 1:0, а Италия выиграла у Австрии со счетом 2:1.
Победитель матча Швейцария - Испания в полуфинале встретится со сборной, которая выиграет во встрече Бельгия - Италия.
Евро-2020
четвертьфинал
2 июля
Бельгия - Италия
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
- Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .
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