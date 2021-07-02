Бельгия - Италия: где и когда смотреть суперматч Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 1/8 финала Бельгия победила Португалию - 1:0, а Италия выиграла у Австрии со счетом 2:1.



Победитель матча Швейцария - Испания в полуфинале встретится со сборной, которая выиграет во встрече Бельгия - Италия.



Евро-2020



четвертьфинал



2 июля



Бельгия - Италия



Мюнхен, стадион "Альянц Арена"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"





Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .

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