Бельгия и Швейцария ужесточают карантинные ограничения

Об этом сообщает The Guardian.



В пятницу, 3 декабря, Швейцария, уже зафиксировавшая три первых случая штамма "Омикрон", заявила об усиленных мерах борьбы с COVID-19.



Страна введет сертификат, подтверждающий, что человек вакцинирован или переболел коронавирусом. В помещениях, на которые распространяется правило сертификата, будет обязательным ношение масок.



Также правительство Швейцарии призвало людей по возможности работать из дому и запретило невакцинированным гражданам посещать массовые мероприятия.



Новые правила вступят в силу с понедельника, 6 декабря и будут действовать до 24 января.



За последние две недели Швейцария подтвердила более 96 тыс. случаев заражения коронавирусом.



В Бельгии премьер-министр Александер Де Кроо заявил, что страна еще больше усилит ограничения по коронавирусу.



Детские сады и начальные школы закроются на праздничный сезон неделей раньше, то есть с 20 декабря. Указывается, что дети от 6 лет должны носить маски.



Также ограничено посещение мероприятий в помещении до 200 человек. В прошлую пятницу, 26 ноября, правительство закрыло ночные клубы и установило комендантский час для баров и ресторанов с 23:00.



С 29 ноября в Бельгии в среднем регистрируют более 17 тыс новых случаев ежедневно, что на 6% больше, чем за предыдущую неделю. Число госпитализаций возросло на 4%, а 40% коек интенсивной терапии в стране сейчас заполнены пациентами с COVID-19.

Напомним, 2 декабря правительство Германии усилило ограничения для невакцинированных и рассмотрит возможность введения обязательных прививок от коронавируса с февраля 2022 года.

Австрия стала первой страной в Европе, которая сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей с 1 февраля 2022 года.