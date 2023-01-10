Бельгия и Нидерланды в 2022 году совместно конфисковали рекордное количество кокаина
Таможенные и правоохранительные органы Бельгии и Нидерландов в течение 2022 года конфисковали рекордное количество кокаина в порту Антверпена, который называют одним из главных "ворот" наркотрафика в Европу
Об этом объявили на пресс- конференции во вторник , 10 января, министр финансов Бельгии Винсен Ван Петегэм и госсекретарь по таможенным и льготным вопросам Нидерландов Аукке де Вриз.
В общем, известно, что в портах бельгийского Антверпена и нидерландского Роттердама благодаря совместным усилиям правоохранителей обеих стран было изъято 160 тонн кокаина, из них 110 тонн – в Антверпене.
В частности, отмечается, что эти порты наркоторговцы часто выбирают для незаконного сбыта наркотиков в Европу из-за их удобного географического положения, а также "давние традиции работы с южноамериканскими транспортными маршрутами благодаря своей международной привлекательности".
Представители Бельгии и Нидерландов подчеркнули, что эффективность противодействия наркоторговле была усилена за счет совместной работы, регулярных учений, обмена информацией и применения искусственного интеллекта.
В Бельгии планируется увеличить штат таможенников в Антверпене на 108 работников и установить новое сканирующее оборудование. Нидерланды же объявили о намерениях привлечь искусственный интеллект и другие технологии для лучшего обнаружения подозрительных товаров.
- 1 ноября в одесском порту изъяли кокаина на 24 млн грн, который привезли из Южной Америки.
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