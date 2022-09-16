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Бельгия готовит военную помощь Украине на 12 млн евро, - министерша обороны Дедондер

16 сентября, 2022 пятница
13:32
Мир

Бельгия планирует предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро: крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы, а также "нелетальное снаряжение" на зиму

Об этом сообщает издание De Tijd со ссылкой на заявление министерства обороны Бельгии Людовина Дедондера.

"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно достичь прогресса. Линия фронта должна двигаться. В начале 2023 года Бельгия также предоставит машины скорой помощи и грузовики для медицинской эвакуации", - сказала она.

Кроме того, министерша добавила, что Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, которая ведет контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.

По словам министра, за последние недели украинской армии удалось отвоевать у россиян солидный кусок территории, почему можно только аплодировать.

"Но мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - сказала Дедондер.

Известно, что в пятницу правительство Бельгии утвердит новый пакет военной помощи в размере 12 миллионов евро в дополнение к предварительной помощи в размере 45 миллионов евро. По словам Дедондера, это необходимо сделать срочно, поскольку зима приближается.

  • 26 августа Бельгия выделила €8 млн на невоенную поддержку ВСУ . В частности, комплексный пакет нелетальной помощи включает в себя оборудование для оказания первой медицинской помощи и зимнюю одежду.

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