Бельгия - Франция: составы команд на второй полуфинал Лиги наций
Сегодня, 7 октября, в Турине сборные Бельгии и Франции определят второго финалиста Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры не выделяют явного фаворита матча. На победу Бельгии коэффициент 2,95. Выигрыш Франции оценивается в 2,68, а ничья в основное время - 3,20.
Матч между Бельгией и Францией состоится в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 21:45. Прямую трансляцию покажет телеканал "Футбол 1".
Победитель встретится 10 октября в финале с Испанией, неудачник - также в воскресенье сразится с Италией за третье место.
Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябрье 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.
Лига наций
Полуфинал
7 октября
Бельгия - Франция
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Альдервейрельд, Карраско, Тилеманс, Витсель, Кастано, Э. Азар, Лукаку, де Брюйне.
Запасные: Миньоле, Камински, Боята, Лукебакио, Фокет, Тиате, Ванакен, де Кетеларе, Дендонкер, Троссард, Салемакерс, Батшуаи.
Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Варан, Кунде, Т. Эрнандес, Рабио, Погба, Павар, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Запасные: Костил, Меньян, Кимпембе, Тчуамени, Мартиал, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Вретище, Динь, Бен-Йеддер.
Турин, "Ювентус Стэдиум"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.
- Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.
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