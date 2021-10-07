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Бельгия - Франция: составы команд на второй полуфинал Лиги наций

7 октября, 2021 четверг
20:52
Новости Карим Бензема и Килиан Мбаппе

Сегодня, 7 октября, в Турине сборные Бельгии и Франции определят второго финалиста Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры не выделяют явного фаворита матча. На победу Бельгии коэффициент 2,95. Выигрыш Франции оценивается в 2,68, а ничья в основное время - 3,20.

Матч между Бельгией и Францией состоится в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 21:45. Прямую трансляцию покажет телеканал "Футбол 1".

Победитель встретится 10 октября в финале с Испанией, неудачник - также в воскресенье сразится с Италией за третье место.

Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябрье 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

Полуфинал

7 октября

Бельгия - Франция

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Альдервейрельд, Карраско, Тилеманс, Витсель, Кастано, Э. Азар, Лукаку, де Брюйне.

Запасные: Миньоле, Камински, Боята, Лукебакио, Фокет, Тиате, Ванакен, де Кетеларе, Дендонкер, Троссард, Салемакерс, Батшуаи.

Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Варан, Кунде, Т. Эрнандес, Рабио, Погба, Павар, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Запасные: Костил, Меньян, Кимпембе, Тчуамени, Мартиал, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Вретище, Динь, Бен-Йеддер.

Турин, "Ювентус Стэдиум"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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