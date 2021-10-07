Бельгия - Франция: букмекеры дали прогноз на второй полуфинал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры не выделяют явного фаворита матча. На победу Бельгии коэффициент 2,95. Выигрыш Франции оценивается в 2,68, а ничья в основное время - 3,20.

Матч между Бельгией и Францией состоится в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 21:45. Прямую трансляцию покажет телеканал "Футбол 1".

Победитель встретится 10 октября во финале с Испанией, неудачник - также в воскресенье сыграет с Италией за третье место.

Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

Полуфинал

7 октября

Бельгия - Франция

Турин, "Ювентус Стэдиум"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.

Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.

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