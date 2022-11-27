Бельгия даст 150 тыс. евро на поддержку культурного сектора Украины
В рамках договоренности с главой МИД Бельгии в стране будут проводить украинские сезоны культуры и запретят распространение российской пропаганды, Украина получит 150 тыс. евро на поддержку культуры
Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики.
МКИП информирует: о помощи культурному сектору Украины договорились министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, которая на днях прибыла в Киев.
"В ходе встречи мы договорились о важном сотрудничестве: украинские сезоны культуры в Бельгии, поставка генераторов нашим заведениям и медиа для зимы, распространение запрета российской пропаганды, помощь в сохранении украинского культурного наследия и помощь в размере 150 тысяч евро культурной сфере", - сообщил Александр Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики отчитывается, что провел для Аджи Лябиб экскурсию в Национальный художественный музей Украины и Софию Киевскую. "Показали наше искусство, памятки истории и архитектуры, нашу историю и корни", - сказал Ткаченко.
- Напомним, Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, который администрирует Международный валютный фонд.
- Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо 27 ноября 2022 года побывал в Киевской области. Он увидел место массового захоронения людей после российской оккупации.
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