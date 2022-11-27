Беленюк защитил титул чемпиона Украины по греко-римской борьбе
Олимпийский чемпион Жан Беленюк победил в финале Артема Матяша и защитил звание чемпиона Украины по греко-римской борьбе
Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины в Facebook .
В финальной схватке в Черкассах Жан Беленюк одолел Артема Матяша. Таким образом, олимпийский чемпион защитил титул чемпиона Украины, полученный в июне. Тогда Беленюк получил право выступить на чемпионате мира, однако не поехал на соревнование.
Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 87 кг и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 85 кг. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем ЧЕ.
Жан Беленюк в ноябре участвовал в выборах президента Национального олимпийского комитета Украины и проиграл в борьбе за должность действующему министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.
- 21 ноября Жан Беленюк объявил о выходе из НОК из-за избрания в его состав бывших членов ОПЗЖ, Партии регионов и коррупционеров.
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