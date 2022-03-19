Беленюк требует пожизненной дисквалификации российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что российские спортсмены, поддержавшие военную агрессию против Украины, должны получить пожизненную дисквалификацию
Об этом Беленюк написал в Instagram .
По его словам, спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков отстранения российских спортсменов, поддержавших вторжение в Украину, чтобы они затем не избежали наказания.
"Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из России в международных соревнованиях. Чтобы не было так, что после нашей победы с них будут сняты все санкции. Роману Власову и подобным ему идиотам – никаких Олимпиад и чемпионатов мира и Европы пожизненно", - написал Беленюк.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов разместил в Instagram символ Z с георгиевскими лентами и поддержал агрессию против Украины.
- Напомним, 16 марта бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид рассказала, что россияне пишут ей мерзкие сообщения в социальных сетях.
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