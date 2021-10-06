Беленюк решил выставить золотую олимпийскую медаль на продажу

Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Беленюка, он хочет, чтобы эта награда принесла пользу, а не просто лежала на полке.

"Друзья, хочу сделать доброе дело. Очень много уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины. Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.

Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям. Что скажете по этому поводу, Поддержите мое решение? " - спросил Беленюк у своих подписчиков в Instagram.



Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .

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