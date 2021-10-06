Беленюк решил выставить золотую олимпийскую медаль на продажу
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль на аукционе
Об этом он сообщил в Instagram.
По словам Беленюка, он хочет, чтобы эта награда принесла пользу, а не просто лежала на полке.
"Друзья, хочу сделать доброе дело. Очень много уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины. Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.
Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям. Что скажете по этому поводу, Поддержите мое решение? " - спросил Беленюк у своих подписчиков в Instagram.
-
Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное