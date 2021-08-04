Беленюк принес Украине первое золото Олимпийских игр в Токио
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в финале Олимпийских игр в Токио победил Виктора Лоринца из Венгрии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 4 августа, в финальной схватке в категории до 87 кг Жан Беленюк встречался с венгром Виктором Лоринцом, которого он победил в решающем поединке чемпионата мира-2019, а всего преодолевал 10 раз.
Венгр первым набрал одно очко, когда Беленюк поставили в партер. Развить преимущество в первом периоде Лоринца не смог. Во втором периоде украинец пошел вперед, удачно воспользовался партером и повел в счете - 5: 1.
Жан Беленюк одержал уверенную победу и принес Украине первое золото Олимпиады-2020.
Украинец начал выступления в Токио с победы над Зурабом Датунашвили из Сербии - 3: 1 - и взял у него реванш за поражение на чемпионате Европы-2021. В четвертьфинале Жан Беленюк победил Башира Сида Азару из Алжира. По ничьей 1: 1 дальше прошел украинец, который в последнее провел результативное действие. В полуфинале он уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7: 1.
За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила девять наград. Кроме борцов греко-римского стиля Жана Беленюк и Парвиза Насибова, серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 3 августа Жан Беленюк вышел в финал Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе медаль.
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