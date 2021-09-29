Беленюк показал, как с Усиком гнал вперед "Шахтер" в матче ЛЧ с "Интером"
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетили в Киеве матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер"
Фото с трибун стадиона Беленюк выложил в Instagram.
"С чемпом", - написал борец и народный депутат.
Александр Усик 25 сентября победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
Жан Беленюк в августе принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио.
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Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".
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