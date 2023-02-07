Беленюк объяснил, почему сочтет бойкот Олимпиады-2024 поражением Украины
Олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что бойкот Украиной Игр-2024 в случае участия в них россиян и белорусов будет поражением
Об этом Беленюк рассказал в интервью FanDay.
"Я воспринимаю бойкот, как последний жест отчаяния, если никто нас не услышит. Я за то, чтобы работать и добиться того, чтобы нам не нужно было ничего бойкотировать. Это будет выглядеть как политическое поражение самой Украины на этом фронте. Выйдет так, что мы бойкотируем, а представители России и Беларуси соревнуются и достигают своих поставленных целей, вклинивая свою пропаганду, используя эту площадку", - сказал Беленюк.
Он добавил, что сейчас Украине нужно формировать коалицию стран, которые также выступают против допуска россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2024.
"Мы видим, что такие страны существуют и они на разных уровнях демонстрируют готовность приобщиться к обсуждению бойкота. Но если работать над этим вопросом в таком виде, чтобы МОК понял, что приобщая представителей России и Беларуси, он теряет гораздо больше, чем получает, то им не будет никакого смысла идти на такой риск", - убежден Беленюк, являющийся олимпийским чемпионом-2020 по греко-римской борьбе и народным депутатом.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
- 7 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич обвинил спортивное руководство страны в том, что оно не отреагировало должным образом на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде-2024.
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