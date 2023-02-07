Об этом Беленюк рассказал в интервью FanDay.

"Я воспринимаю бойкот, как последний жест отчаяния, если никто нас не услышит. Я за то, чтобы работать и добиться того, чтобы нам не нужно было ничего бойкотировать. Это будет выглядеть как политическое поражение самой Украины на этом фронте. Выйдет так, что мы бойкотируем, а представители России и Беларуси соревнуются и достигают своих поставленных целей, вклинивая свою пропаганду, используя эту площадку", - сказал Беленюк.

Он добавил, что сейчас Украине нужно формировать коалицию стран, которые также выступают против допуска россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2024.

"Мы видим, что такие страны существуют и они на разных уровнях демонстрируют готовность приобщиться к обсуждению бойкота. Но если работать над этим вопросом в таком виде, чтобы МОК понял, что приобщая представителей России и Беларуси, он теряет гораздо больше, чем получает, то им не будет никакого смысла идти на такой риск", - убежден Беленюк, являющийся олимпийским чемпионом-2020 по греко-римской борьбе и народным депутатом.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов были допущены на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.