Беленюк обеспечил Украине еще одну награду Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале в категории до 87 кг Жан Беленюк встречался с Иваном Гуклеком из Хорватии. Украинец уверенно победил 7:1 и вышел в финал. В схватке за золото Беленюк в среду, 4 августа, встретится с венгром Виктором Льоринцом.

Украинец начал выступления в Токио с победы над Зурабом Датунашвили из Сербии - 3:1 - и взял у него реванш за поражение на чемпионате Европы. В четвертьфинале Жан Беленюк победил Башира Сида Азару из Алжира. После ничьей 1:1 дальше прошел украинец, который последним провел результативное действие.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.