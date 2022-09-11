Белая Церковь сегодня отмечает 990-летие

Об этом сообщили в telegam-канале Киевской облгосадминистрации.

"Город, который строили как крепость Киевской Руси против кочевников. Город, где на берегах реки Рось Николай Винграновский писал свою поэзию. Сейчас Белая Церковь – один из культурных и образовательных центров Киевщины. А отважные белоцерковцы защищают свою землю в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что, хотя меры безопасности не предусматривают громких празднований, вчера в городе торжественно подняли Флаг Украины.

10 сентября Луцк отмечал День города , ему исполнилось 937 лет.

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