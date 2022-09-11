Белая Церковь сегодня отмечает 990-летие
11 сентября самый большой город в Киевской области, Белая Церковь, отмечает свое 990-летие
Об этом сообщили в telegam-канале Киевской облгосадминистрации.
"Город, который строили как крепость Киевской Руси против кочевников. Город, где на берегах реки Рось Николай Винграновский писал свою поэзию. Сейчас Белая Церковь – один из культурных и образовательных центров Киевщины. А отважные белоцерковцы защищают свою землю в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что, хотя меры безопасности не предусматривают громких празднований, вчера в городе торжественно подняли Флаг Украины.
- 10 сентября Луцк отмечал День города , ему исполнилось 937 лет.
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