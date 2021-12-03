"Белавиа" сократила половину флота из-за санкций Евросоюза
После введения санкций ЕС белорусская авиакомпания "Белавиа" вполовину сократила свой флот
Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба компании.
"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, чего вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне как регулярных, так и чартерных", - говорится в сообщении.
В компании заверили, что введение ограничений никак не отразится на планируемых перелетах и ценах билетов.
Отмечается, что к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот, приобретя самолеты у компаний, не являющихся резидентами ЕС. Ранее парк авиакомпании состоял из 29 самолетов.
- 2 декабря ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Среди других белорусских компаний в список санкций попала авиакомпания "Белавиа".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.64Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное