"Белавиа" сократила половину флота из-за санкций Евросоюза

Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба компании.



"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, чего вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне как регулярных, так и чартерных", - говорится в сообщении.



В компании заверили, что введение ограничений никак не отразится на планируемых перелетах и ценах билетов.



Отмечается, что к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот, приобретя самолеты у компаний, не являющихся резидентами ЕС. Ранее парк авиакомпании состоял из 29 самолетов.

2 декабря ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Среди других белорусских компаний в список санкций попала авиакомпания "Белавиа".