"Белавиа" и Turkish Airlines перестанут принимать на рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена

Об этом сообщает белорусская компания "Белавиа" и представитель президента Польши Якуб Кумох .



На сайте "Белавиа" отмечается, что в связи с решением "компетентных органов Турции" с 12 ноября перестанет принимать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена.



Пассажирам, попавшим под действие запрета, возвратят стоимость билета.



По словам представителя президента Польши Якуба Кумоха, авиалиния Turkish Airlines также откажет гражданам упомянутых стран в перевозке из Турции в Беларусь, за исключением владельцев дипломатических паспортов. Однако официально турецкая авиакомпания еще не подтвердила это сообщение.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

ЕС может ввести санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа", перевозящей мигрантов.

Немецкий политик Нильc Шмид предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине.

Среди собравшихся на белорусско-польской границе мигрантов больше всего граждан именно упомянутых стран Ближнего Востока. Запреты авиакомпаний направлены на то, чтобы снизить поток мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь.