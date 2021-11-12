"Белавиа" и Turkish Airlines перестанут принимать на рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена
Авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines отказались перевозить из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена
Об этом сообщает белорусская компания "Белавиа" и представитель президента Польши Якуб Кумох .
На сайте "Белавиа" отмечается, что в связи с решением "компетентных органов Турции" с 12 ноября перестанет принимать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена.
Пассажирам, попавшим под действие запрета, возвратят стоимость билета.
По словам представителя президента Польши Якуба Кумоха, авиалиния Turkish Airlines также откажет гражданам упомянутых стран в перевозке из Турции в Беларусь, за исключением владельцев дипломатических паспортов. Однако официально турецкая авиакомпания еще не подтвердила это сообщение.
Среди собравшихся на белорусско-польской границе мигрантов больше всего граждан именно упомянутых стран Ближнего Востока. Запреты авиакомпаний направлены на то, чтобы снизить поток мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- ЕС может ввести санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа", перевозящей мигрантов.
- Немецкий политик Нильc Шмид предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине.
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