Об этом сообщили в госдепартаменте США.

"Сегодня проходит три года с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси и подавления режимом Александра Лукашенко требований белорусского народа относительно свободы. Соединенные Штаты продолжают поддерживать храбрый народ Беларуси, стремящийся создать страну с верховенством права, уважением прав человека и подотчетным, демократически избранным правительство" , – указано в сообщении.

США ввели санкции против восьми человек и пяти юридических лиц при содействии внутренним репрессиям Лукашенко и войне России против Украины.

В частности, в санкционном списке оказались авиакомпания "Белавиа", Минский завод гражданской авиации, Белорусский металлургический завод и департамент финансовых расследований комитета государственного контроля.

Относительно физических лиц под санкции попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, его заместители Игорь Селицкий и Дмитрий Францкевич, а также сотрудник ведомства Артем Дунько, гендиректор ОАО "Белорусский металлургический комбинат" Дмитрий Корчик, сыновья бизнесмена Алексея Алексина Дмитрий его супруга Инна Алексина.

Следствием санкций, в частности, является блокирование имущества подсанкционных лиц на территории США, а также запрещение трансакций с ними с участием физических или юридических лиц в США.

Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении 101 чиновника белорусского режима и их филиалов за подрыв или причинение вреда демократическим институтам в Беларуси, включая нескольких судей, ответственных за вынесение политически мотивированных приговоров против белорусов за использование их основных свобод.

В США повторили призыв немедленно и безоговорочно освободить 1500 политических заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко, включая Олеся Беляцкого, Виктора Бабарику, Марию Колесникову, Игоря Лосика и Сергея Тихановского.

9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.

16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.

Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.

Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.

Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Беларуси после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.