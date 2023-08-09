Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Белавиа и Минский завод гражданской авиации: США расширили санкции против режима Беларуси в третью годовщину фальсификации президентских выборов

Белавиа и Минский завод гражданской авиации: США расширили санкции против режима Беларуси в третью годовщину фальсификации президентских выборов

9 августа, 2023 среда
21:53
Мир Лукашенко

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ряд новых санкций против режима в Беларуси за подавление свобод и помощь России в войне в Украине

Об этом сообщили в госдепартаменте США.

"Сегодня проходит три года с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси и подавления режимом Александра Лукашенко требований белорусского народа относительно свободы. Соединенные Штаты продолжают поддерживать храбрый народ Беларуси, стремящийся создать страну с верховенством права, уважением прав человека и подотчетным, демократически избранным правительство" , – указано в сообщении.

США ввели санкции против восьми человек и пяти юридических лиц при содействии внутренним репрессиям Лукашенко и войне России против Украины.

В частности, в санкционном списке оказались авиакомпания "Белавиа", Минский завод гражданской авиации, Белорусский металлургический завод и департамент финансовых расследований комитета государственного контроля.

Относительно физических лиц под санкции попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, его заместители Игорь Селицкий и Дмитрий Францкевич, а также сотрудник ведомства Артем Дунько, гендиректор ОАО "Белорусский металлургический комбинат" Дмитрий Корчик, сыновья бизнесмена Алексея Алексина Дмитрий его супруга Инна Алексина.

Следствием санкций, в частности, является блокирование имущества подсанкционных лиц на территории США, а также запрещение трансакций с ними с участием физических или юридических лиц в США.

Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении 101 чиновника белорусского режима и их филиалов за подрыв или причинение вреда демократическим институтам в Беларуси, включая нескольких судей, ответственных за вынесение политически мотивированных приговоров против белорусов за использование их основных свобод.

В США повторили призыв немедленно и безоговорочно освободить 1500 политических заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко, включая Олеся Беляцкого, Виктора Бабарику, Марию Колесникову, Игоря Лосика и Сергея Тихановского.

  • 9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.
  • 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.
  • Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.
  • Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.
  • Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Беларуси после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.
  • По случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо"
Читайте также:
безпілотник
8 августа, 2023 вторник
Индия запретила производителям военных беспилотников использовать китайское оборудование
Вадим Денисенко
8 августа, 2023 вторник
Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
7 августа, 2023 понедельник
Вятрович объяснил, почему его настораживает идея украинизации советского монумента "Родина-мать"
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
23:08
Боролись за жизнь 10 дней: умерла 16-летняя херсонка, ранена в результате обстрела окупантов
23:02
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
22:33
Зеленский подписал закон о цифровизации работы ОСББ
22:21
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
21:45
Эксклюзив
Николай Маломуж
Профессиональные кадры и создание экономических предпосылок: Маломуж рассказал, как преодолеть коррупцию в военной сфере
21:37
Обновлено
Россияне ударили по Запорожью: погибли 2 человека, еще одного удалось реанимировать
21:18
"Прямой" заявляет, что "власть хочет отобрать телеканал"
20:53
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. Колонка Сергея Згурца
20:20
Роналду вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов
20:13
Нардеп Гунько, разоблаченный на взятке в $85 тыс., был взят под стражу с альтернативой залога
20:06
OPINION
Старые сине-желтые грабли
20:03
Раздача всем украинцам 9,5 тыс. грн: сетью распространяется новая мошенническая схема
19:59
Эксклюзив
Большинство военнообязанных отслужат в ВСУ, мы не пройдем весь путь в том составе, в котором началась война, - капитан Прозапас
19:34
Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировала
19:16
Обновлено
Украина получит два ЗРК Patriot от Германии
19:13
Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ неподалеку от Синьковки и Ивановки на Харьковщине
19:00
Обзор
Победные новости 532 дня войны: вблизи Москвы раздался мощный взрыв, а Украина получит еще 30 танков Leopard-1
18:22
Власти Белгородщины заявили о гибели россиянина от якобы обстрела со стороны Украины
18:00
OPINION
Влияет ли на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?
17:50
ВСУ уничтожили 8 складов и пункт управления россиян на Таврийском направлении
17:45
Сергей Шойгу
Шойгу заявил о якобы угрозах безопасности России со стороны Финляндии и Польши
17:34
Эксклюзив
"Благ цивилизации нет": начальник ГВА рассказал, как выживают жители Авдеевки
17:34
Военком одного из районов Киева получил протокол за коррупционное правонарушение
17:16
Чехия предлагает помощь Украине в реализации нескольких составляющих формулы мира
17:15
В "Украинском доме" презентовали проект о культурном наследии Крыма
16:59
Футболист сборной Украины Малиновский намекнул на трансфер в новый клуб
16:54
Многие трансформаторы не успели привезти в Украину, но ремонтники загружены работой, - Центр исследований энергетики
16:46
У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погиб 41 человек
16:45
В Мелитополе россияне планируют обучать в оккупированных помещениях вузов своих силовиков
16:28
"Я всегда считал, что это легкий бой": Фьюри свысока высказался об Усике
16:28
Почему польская правящая партия "Право и справедливость" решила поссориться с Украиной, - Oko.press
16:20
Отправил в РФ украинское зерно более чем на $30 млн: оккупационный директор порта Бердянска приговорен к 10 годам заключения
16:19
Эксклюзив
Майор запаса НГУ: На Купянском направлении враг сосредоточил 1000 танков и пытается прорвать оборону
16:17
Медведчук подал иск, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине, - Движение ЧЕСТНО
16:10
Россияне ударили из артиллерии по селу в Донецкой области: ранены трое мирных жителей
16:08
В музее истории Киева презентовали выставку к 32-й годовщине Независимости Украины
16:01
OPINION
Юрий Бутусов
Лояльность к Зеленскому - гарантия безнаказанности
15:55
еЧерга обновила перечень приоритетности при пересечении границы
15:49
Эрдоган о зерновом соглашении: продолжаем усилия по возобновлению его в больших масштабах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV