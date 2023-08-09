Белавиа и Минский завод гражданской авиации: США расширили санкции против режима Беларуси в третью годовщину фальсификации президентских выборов
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ряд новых санкций против режима в Беларуси за подавление свобод и помощь России в войне в Украине
Об этом сообщили в госдепартаменте США.
"Сегодня проходит три года с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси и подавления режимом Александра Лукашенко требований белорусского народа относительно свободы. Соединенные Штаты продолжают поддерживать храбрый народ Беларуси, стремящийся создать страну с верховенством права, уважением прав человека и подотчетным, демократически избранным правительство" , – указано в сообщении.
США ввели санкции против восьми человек и пяти юридических лиц при содействии внутренним репрессиям Лукашенко и войне России против Украины.
В частности, в санкционном списке оказались авиакомпания "Белавиа", Минский завод гражданской авиации, Белорусский металлургический завод и департамент финансовых расследований комитета государственного контроля.
Относительно физических лиц под санкции попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, его заместители Игорь Селицкий и Дмитрий Францкевич, а также сотрудник ведомства Артем Дунько, гендиректор ОАО "Белорусский металлургический комбинат" Дмитрий Корчик, сыновья бизнесмена Алексея Алексина Дмитрий его супруга Инна Алексина.
Следствием санкций, в частности, является блокирование имущества подсанкционных лиц на территории США, а также запрещение трансакций с ними с участием физических или юридических лиц в США.
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении 101 чиновника белорусского режима и их филиалов за подрыв или причинение вреда демократическим институтам в Беларуси, включая нескольких судей, ответственных за вынесение политически мотивированных приговоров против белорусов за использование их основных свобод.
В США повторили призыв немедленно и безоговорочно освободить 1500 политических заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко, включая Олеся Беляцкого, Виктора Бабарику, Марию Колесникову, Игоря Лосика и Сергея Тихановского.
- 9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.
- 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.
- Лукашенко пообещал оппозиции и поддерживающим ее "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.
- Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.
- Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Беларуси после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.
- По случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо"
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