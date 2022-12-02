Беларусской армии нужно увеличивать в 5-6 раз свои войска, чтобы выполнить какие-то боевые задачи этой военной кампании, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что пока в Беларуси не будут сформированы минимум 2-3 боеспособных корпуса, все нагнетания с северной границы являются информационно-психологической операцией
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У Лукашенко и его оккупационного режима максимум есть реальных 15 тысяч беларусских вояк, то есть это чуть больше дивизии, можно сказать, что это корпус. Такой же корпус россиян, в 15 тысяч военных, вышел с правого берега реки Днепр на Херсонщине и был отправлен на другой участок фронта. Опасность они могут нести только если будут привлечены на определенном узком участке фронта. Корпус может быть использован по пробиванию нашей обороны в каком-то месте. Однако если пробить они и смогут, то дальнейшие их движения будут остановлены фланговыми ударами. Это прекрасно понимает украинское военное командование, а также и беларусские войска", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан отметил, что количество военных, которое есть в беларусской армии, не может выполнить никакого наступательного действия.
"Им нужно увеличивать в 5-6 раз количество своего боеспособного войска, чтобы они могли выполнить какое-то из боевых заданий, важных в этой военной кампании. Поэтому, я считаю, пока не объявлена в Беларуси всеобщая мобилизация, пока не будут сформированы минимум 2-3 корпуса, которые способны выполнять боевые задачи, это пока является информационно-психологической операцией (ИПСО) для нагнетания определенного давления на наше военно-политическое руководство и на украинцев, чтобы мы себя чувствовали некомфортно из-за общей границы с Беларусью в 1000 км, а также для удержания наших воинских частей, которые уже развернуты вдоль границы на севере, то есть пока это больше похоже на ИПСО", - пояснил Свитан .
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