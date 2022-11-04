Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

"К нам поступает информация о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Уже идет подготовка к тому, чтобы тактические ядерные заряды могли появиться в Беларуси. Об этом говорили сами Путин с Лукашенко. Последняя информация - офицеры беларусских артиллерийских войск находились на учениях в России, где они участвовали в подготовке, связанной с логистикой и хранением ядерных снарядов", - отметил он.

По мнению Латушко, Путин никогда не отдаст Лукашенко контроль над ядерной кнопкой.

"Возникнет вопрос, что на территории Беларуси появится ядерное оружие и это будет большей угрозой для Украины и Запада. Запад должен ответить на два вопроса: готовы ли они сделать что-то, чтобы не допустить этого, и второй - если это произойдет, готовы ли они жить на пороховой бочке", - добавил оппозиционер.

Он подчеркнул, что Лукашенко при поддержке Кремля строит КНДР 2.0.

"Ядерные боеприпасы могут быть установлены на ракетные установки "Точка-У". Модифицированная версия может переносить заряд в 10 килотонн. Для Лукашенко наличие ядерного оружия - сверхзадача. Он считает, что это гарантирует ему правление до смерти в Беларуси, потому что если у него ядерное оружие, то кто пойдет на смену власти. Для РФ это расширение сфер влияния, угроз Западу, возможность размещения российских группировок в Беларуси и создания ядерного защитного зонта над ними. Худший вариант, когда ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси, куда будет ответ - по РФ или Беларуси, если у нас будет размещено ядерное оружие?" - подытожил Латушко.