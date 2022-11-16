Беларусские пограничники заявили, что сбили беспилотник, якобы нарушивший границу с украинской стороны

Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По словам беларусов, беспилотник летел с украинской стороны и был сбит пинскими пограничниками в 100 метрах от белорусско-украинской границы.

"Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси. По этому факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия". пишут белорусы.

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