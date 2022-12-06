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Беларусские пограничники используют беженцев из Ирана и Пакистана, чтобы выявлять уязвимые участки украинской границы, - ЦНС

6 декабря, 2022 вторник
16:56
Мир

Беларусские пограничники используют беженцев из Ирана и Пакистана для выявления уязвимых участков украинской границы, через которые могли бы пройти диверсионные группы

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Беларусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам. Таким образом беларусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что на северной границе принимают меры обеспечения защиты и сохраняют бдительность.

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