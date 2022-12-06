Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Беларусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам. Таким образом беларусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что на северной границе принимают меры обеспечения защиты и сохраняют бдительность.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

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