Беларусская армия может пойти против Лукашенко и военных РФ, - генерал Маломуж

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Лукашенко не готов вступить в войну против Украины. Поскольку это будет означать конец для его режима и это будет означать удар с тыла для российской армии. Поэтому я считаю, что Лукашенко будет убеждать Путина в том, чтобы не повторять наступление на территорию Украины из Беларуси" , – объяснил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что беларусы и армии Беларуси не хотят воевать против Украины.

"Беларусы и армия Беларуси могут пойти против Лукашенко. Они не хотят воевать против Украины. Не потому, что они любят украинцев, а потому, что очень волнуются за собственную жизнь. Украина уже готова к возможному повторению наступления с территории Беларуси. Поэтому Лукашенко будет убеждать Путина в том, что украинцы могут нанести контрудар и беларусская армия может развернуться против россиян", - добавил он.

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