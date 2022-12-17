Беларусская армия может пойти против Лукашенко и военных РФ, - генерал Маломуж
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что самопровозглашенный президент Лукашенко будет отговаривать Путина от наступления на Украину с территории Беларуси
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Лукашенко не готов вступить в войну против Украины. Поскольку это будет означать конец для его режима и это будет означать удар с тыла для российской армии. Поэтому я считаю, что Лукашенко будет убеждать Путина в том, чтобы не повторять наступление на территорию Украины из Беларуси" , – объяснил Маломуж.
Генерал подчеркнул, что беларусы и армии Беларуси не хотят воевать против Украины.
"Беларусы и армия Беларуси могут пойти против Лукашенко. Они не хотят воевать против Украины. Не потому, что они любят украинцев, а потому, что очень волнуются за собственную жизнь. Украина уже готова к возможному повторению наступления с территории Беларуси. Поэтому Лукашенко будет убеждать Путина в том, что украинцы могут нанести контрудар и беларусская армия может развернуться против россиян", - добавил он.
- В понедельник, 19 декабря, президент России Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
- 16 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года . В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных
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