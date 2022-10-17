Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что пограничники Беларуси понимают, что наша страна готовит не нападение, а защиту своей границы – в отличие от действий и пропагандистских заявлений беларуского военно-политического руководства.

"Беларуские военнослужащие, двигаясь по своей территории, лесной дорогой, первыми отдали военные приветствия. Рядовые военнослужащие, которые непосредственно несут службу приближенно к нашим позициям на наших общих границах, они адекватны. И этот жест, который они сделали, военным, а тем более пограничном языке говорит, что они это все (позицию руководства страны, - ред.) не поддерживают, что они имеют уважение к своим (украинским, - ред.) коллегам, - сообщил Бондаренко.

Россия использует беларуские аэродромы, откуда поднимаются самолеты, обстреливающие украинские города.

"Руководство Беларуси фактически сдало в аренду свою страну для удовлетворения потребностей российской армии", - добавляют в ведомстве.

14 октября российский и беларуский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании совместной группировки войск в Беларуси.

15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.

16 октября министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тыс. российских военных.

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