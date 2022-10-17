Беларуские пограничники понимают, что Украина готовит не нападение, а защиту своей границы, - МВД
В МВД подчеркнули, что беларуские пограничники понимают, что Украина не готовит нападение, а лишь пытается защитить свою территорию
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что пограничники Беларуси понимают, что наша страна готовит не нападение, а защиту своей границы – в отличие от действий и пропагандистских заявлений беларуского военно-политического руководства.
"Беларуские военнослужащие, двигаясь по своей территории, лесной дорогой, первыми отдали военные приветствия. Рядовые военнослужащие, которые непосредственно несут службу приближенно к нашим позициям на наших общих границах, они адекватны. И этот жест, который они сделали, военным, а тем более пограничном языке говорит, что они это все (позицию руководства страны, - ред.) не поддерживают, что они имеют уважение к своим (украинским, - ред.) коллегам, - сообщил Бондаренко.
Россия использует беларуские аэродромы, откуда поднимаются самолеты, обстреливающие украинские города.
"Руководство Беларуси фактически сдало в аренду свою страну для удовлетворения потребностей российской армии", - добавляют в ведомстве.
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